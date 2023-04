Prima il netto 4-0 in campionato, poi il ko a San Siro di misura. Quell'1-0 è evidentemente ribaltabile, al Maradona sarà un'altra sfida, con la spinta del pubblico napoletano, con la voglia di proseguire con il sorriso e la determinazione una stagione che si sta rivelando spettacolare. Si avvicina, infatti, il terzo scudetto ed è già stato centrato il risultato storico in Champions League, dato che il club azzurro non aveva mai raggiunto i quarti. La semifinale fa gola, è alla portata e Spalletti ha mostrato tutta la carica, la volontà di arrivare fino in fondo raccontando di nessun rischio,grande assente della partita di San Siro e al Milan non ha mai segnato in 2 partite degli ultimi tre anni. Allo stesso tempo, però,Entrambi squalificati. Così come sarà out Simeone, alle prese con l'infortunio rimediato a Lecce lo scorso 7 aprile.- Pochi dubbi e tante certezze per Luciano Spalletti. Tra le ultime c'è, che sarà come sempre il portiere titolare. Difesa a 4 che vede il primo ballottaggio, quello sulla sinistra.è in vantaggio su Olivera nonostante la prova non felicissima di cinque giorni fa.prenderà il posto di Kim di fianco ae capitan Di Lorenzo lotterà ancora una volta a destra con Leao. Centrocampo conin cabina di regia,mezzala sinistra e al posto di Anguissa squalificato è pronto per giocare dal 1'favorito su Elmas. Rieccoa guidare il tridente cona sinistra, mentre l'ultimo duello riguarda/Lozano. L'ex Roma e Inter ha mostrato più pericolosità a San Siro e scalda i motori per trovare spazio.Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.