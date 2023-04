Seduta mattutina per il Napoli oggi al Konami Training Center di Castelvorturno. Gli azzurri di Luciano Spalletti preparano il match di mercoledì contro il Milan a San Siro per l'andata dei quarti di finale di Champions League (ore 21). La squadra ha svolto una prima fase di attivazione seguita da lavoro di forza. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tattica. A chiusura di seduta sviluppo di gioco su palle inattive. Fra i singoli, Victor Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra, mentre Giovanni Simeone ha fatto terapie e Giacomo Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo.



SITUAZIONE OSIMHEN - Per quanto riguarda Osimhen, il nigeriano scalpita per rientrare mercoledì a Milano, ma tecnico, medici e società hanno deciso che giocherà solo se non correrà rischi di ricaduta per il suo adduttore sinistro. Martedì mattina i centravanti titolare del Napoli sarà sottoposto a nuovi esami e solo dopo si deciderà se aggregarlo alla trasferta di Milano. Ad oggi, la sua presenza in campo mercoledì al Meazza è improbabile.