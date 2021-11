Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti.



IL REPORT

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà domenica 21 novembre con Inter-Napoli , 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione e successivamente circuito di forza. Di seguito, sul campo 3, il gruppo ha svolto lavoro finalizzato al possesso palla e partita a campo ridotto. Manolas e Malcuit hanno fatto allenamento personalizzato in campo.