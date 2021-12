Il Napoli ha pubblicato il report dell'allenamento di oggi agli ordini di Luciano Spalletti. Non arrivano buone notizie dall'infermeria..



IL REPORT

Il gruppo sceso in campo ieri ha svolto lavoro di scarico in palestra mentre il restante della squadra dopo una prima fase di attivazione e lavoro atletico ha svolto partita a campo ridotto.



INFERMERIA

Fabian e Koulibaly terapie e lavoro personalizzato in campo.

Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Mario Rui e Insigne hanno svolto l’intera seduta in gruppo.