Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Notizie positive per Gattuso che ritrova in gruppo Kostas Manolas.



IL REPORT COMPLETO

Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma domenica allo Stadio Maradona per l'anticipo della 18esima giornata di Serie A (ore 12.30). La squadra ha lavorato sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con una prima fase di riscaldamento e torello. Successivamente esercitazioni di passing drill e possesso palla a tema. Chiusura con partitina a campo ridotto. Manolas ha svolto intera seduta col gruppo.