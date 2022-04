Attraverso il sito ufficiale del Napoli arriva il report dell'allenamento odierno agli ordini di Luciano Spalletti. Brutte notizie dall'infermeria, si è fermatoDopo il successo a Bergamo, la seduta mattutina di lunedì e la giornata di riposo di ieri, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all'SSC Napoli Konami Training Center.. La squadra, dopo una prima fase di attivazione, ha svolto partitina a tema. Successivamente lavoro di forza sul campo 1 e partita a campo ridotto.Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Meret ha svolto l'intera seduta in gruppo. Osimhen è uscito anzitempo dalla seduta per un risentimento alla coscia sinistra.Secondo quanto appreso dal'attaccante nigeriano si sottoporrà soltanto domani agli accertamenti medici del caso e la sua presenza è a rischio per la prossima gara di campionato con la Fiorentina.- Lo stesso Osimhen ha poi tranquillizzato i tifosi scrivendo in una storia su Instagram: