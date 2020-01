Il Napoli ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il report dell'allenamento odierno. Torna a Castelvolturnoi Mertens, lavoro personalizzato per Koulibaly, terapie per Luperto.



IL REPORT - Dopo il successo in Coppa Italia sul Perugia, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico.



Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma sabato al San Paolo per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45).



La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono scesi in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra.



Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 inziando la sessione con torelli ed esercizi di attivazione.



Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitita a campo ridotto.



Continuano le terapie per Maksimovic. Lavoro personalizzato per Koulibaly, Mertens e Karnezis.



Ghoulam ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte personalizzato. Meret ha svolto solo parte della seduta per il persistere del fastidio al fianco sinistro. Luperto è rientrato in gruppo.



Primo allenamento al Centro Tecnico per Stanislav Lobotka".