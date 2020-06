C'è stato un momento in cui Dries Mertens, fresco di rinnovo con il Napoli, era stato tentato dall'Inter, dalla sua offerta, e da una nuova esperienza per rimettersi in gioco altrove. Poi il giocatore ha cambiato idea e deciso di rinnovare col Napoli. Il belga ha siglato un accordo in azzurro per altre due stagioni con opzione per la terza.