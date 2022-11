Il Napoli continua a volare nonostante l'assenza di Khvicha Kvaratskhelia. Come riportato da Repubblica, il club partenopeo ha scelto di non forzare il recupero del georgiano contro l'Empoli, preferendo l'esclusione a un rientro affrettato che avrebbe potuto avere risvolti anche fuori dal campo. Il motivo? Lo staff sanitario partenopeo ha virato su un iter personalizzato per far recuperare l'esterno dalla lombalgia, anche per evitare problemi con l'antidoping.



IL MOTIVO - Dal 1 gennaio di quest'anno, le infiltrazioni di cortisone sono considerate come sostanze dopanti: il Napoli ha ritenuto inutile affrettare il recupero. Kvara potrà tornare con l'Udinese, anche se Spalletti non prenderà rischi prima della sosta. Un periodo lungo, in cui il georgiano avrà poi tutto il tempo per tornare al meglio.