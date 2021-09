Andrea Petagna alla fine è rimasto al Napoli con la Sampdoria che aveva già mandato i contratti firmati a De Laurentiis, ma che non li ha mai ricevuti indietro. L'attaccante alla fine ha detto no, anche per colpa di Luciano Spalletti che, parlandoci, gli ha garantito di aver bisogno di un centravanti con le sue caratteristiche.