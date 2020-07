Nonostante manchi ancora il rush finale per terminare la stagione, il Napoli è già al lavoro per organizzare la prossima. Su tutti c'è il pensiero al calciomercato, con tanti nomi che circolano intorno all'orbita azzurra.



Tra questi sicuramente Jeremie Boga. L'esterno del Sassuolo è esploso in quest'ultimo anno e piace tanto al Napoli. Ma il club neroverde spara alto: ci vogliono 50 milioni di euro per portarlo via da Reggio Emilia. Ma anche se dovesse arrivare un'offerta del genere il Sassuolo non è detto che accetterà dato che De Zerbi non vorrebbe privarsi del suo gioiello franco-ivoriano. Così il Napoli potrebbe virare su tre alternative per la fascia, quali Under, Bernardeschi ed Everton. Lo riporta Il Mattino.