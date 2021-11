Tra i migliori classe 2000 del panorama italiano figura certamente Alessandro Zanoli. Esterno destro che ha fatto il suo esordio in serie A con la maglia del Napoli nella trasferta vittoriosa sul campo dell’Udinese. Giuntoli e Spalletti credono tanto in questo ragazzo nato a Carpi, tanto che la scorsa estate hanno rispedito al mittente le offerte di mezza serie B. Ora per il giovane terzino una importante svolta professionale: è ufficialmente entrato nella scuderia del noto agente Beppe Bozzo.