Durante il precampionato del Napoli c'è stato un giocatore che si è messo fortemente in mostra. Questo è Adam Ounas, che di potenziale ne ha da vendere ma fino ad oggi non è riuscito ancora a venire fuori.



Per Ounas era nata in maniera concreta la possibilità di un trasferimento al Marsiglia, ma ecco la brusca frenata. Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport pare impossibile chiudere questa trattativa e la valigia dell'algerino non è più sul letto con Spalletti che è pronto a valorizzare il giocatore.