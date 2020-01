Stanislav Lobotka è sempre più vicino al Napoli. Oggi è previsto l'arrivo dei suoi agenti in Italia per incontrare il direttore sportivo Giuntoli e portare avanti la trattativa col Celta Vigo. Che chiede 25 milioni di euro contro i 20 milioni (sempre bonus compresi) stanziati dal club del presidente De Laurentiis. Il quale fa leva sulla volontà del centrocampista slovacco classe 1994, che ha già trovato un accordo per un contratto fino a giugno 2024 da circa 2 milioni di euro netti all'anno.



Per concludere l'affare manca soltanto il sì del presidente del Celta, Carlos Mourino. Intanto Lobotka ha già parlato del Napoli col suo connazionale Marek Hamsik, grande ex ora in Cina al Dalian Yifang allenato da Rafa Benitez.