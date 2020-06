Quello tra Arek Milik e il Napoli è stato un lungo tira e molla, ma a quanto pare sembra essere finito qui. Il giocatore presto andrà in scadenza di contratto e da luglio del 2021 non sarà più un calciatore azzurro. L'obiettivo era quello di trovare una soluzione che accontentasse tutti. Da parte del Napoli c'era l'intenzione di rinnovare il polacco. Nel frattempo c'è una Juventus che è pronta a fiondarsi sul giocatore per portarlo a Torino.



LA DECISIONE - Il Corriere dello Sport oggi parla di una svolta in questa trattativa tra Napoli e Milik. Ieri è avvenuto l'incontro tra Pantak (agente del polacco), Gattuso e Giuntoli. Nel summit che è avvenuto a Castel Volturno non sembravano esserci i margini per continuare. Milik vuole cambiare maglia, ma è ancora da definire quale sarà la sua nuova destinazione.



IL NAPOLI - Come già detto in passato, De Laurentiis non ha intenzione di svendere il giocatore e cercherà di ricavarne il massimo mettendolo immediatamente sul mercato. La richiesta di partenza sarà inevitabilmente di 40-50 milioni, anche se De Laurentiis potrebbe vedersi costretto ad abbassare le sue richieste.