Come appreso da calciomercato.com, l'incontro tra Rino Gattuso ed Aurelio De Laurentiis andato in scena oggi pomeriggio nel centro tecnico di Castel Volturno è da ritenersi positivo, anche se interlocutorio. Nella serata di ieri, il patron ha comunicato al tecnico del suo desiderio di incontrarlo quest'oggi, anche prima dei due giorni di riposo concessi alla squadra. In un clima di grande cordialità, De Laurentiis ha chiarito a Gattuso che c'è la voglia di continuare il percorso comune, intenzione confermata anche dal stesso tecnico.



E MENDES... - ADL ha già al vaglio un contratto che rimoduli parte economica e durata del legame da sottoporre a Ringhio: tutto, però, avverrà non appena sarà possibile convocare anche Jorge Mendes, agente di Gattuso, informato real-time dell'incontro. Senza Mendes quasi impossibile pensare a una ratifica: nei prossimi giorni sarà anche ratificato un calendario di incontri.

Al momento, il contratto che lega Gattuso al Napoli scade il 30 giugno del 2021, con una possibilità di recedere unilateralmente entro il 30 aprile, mentre questa stessa chance per il club scade il prossimo 10 giugno.