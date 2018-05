La Gazzetta dello Sport spiega i motivi della frizione tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri: "De Laurentiis non aspetterà la fine del campionato per convocare il proprio allenatore. Il Napoli ha bisogno di programmare la prossima stagione e non può sentirsi prigioniero delle indecisioni del proprio tecnico. Non è escluso che nei prossimi giorni gli possa arrivare la telefonata di De Laurentiis per un incontro immediato. Quello che avevano da dirsi, i due, l’hanno fatto attraverso i media". Continua, poi, il quotidiano "Le possibilità di un accordo sono davvero ridotte, i due sono in disaccordo sull’aspetto più importante, quello tecnico. L’allenatore teme lo smantellamento dell’attuale organico, una probabilità parecchio alta, perché Mertens, Callejon, Albiol, Ghoulam, Hysaj hanno una clausola rescissoria che garantisce loro la possibilità di accettare altre offerte, magari più vantaggiose dal punto di vista economico. E non solo. De Laurentiis gli ha già fatto sapere che non accetterà richieste che vadano oltre il budget stabilito dalla società per quanto riguarda il mercato. Insomma, i programmi del presidente e di Cristiano Giuntoli non prevedono acquisti top"