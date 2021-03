Il Napoli ha bisogno di continuare il suo trend positivo e domenica affronterà la Roma con l'obiettivo di ripetere il risultato di San Siro contro il Milan. Gattuso conta di ritrovare Lozano e Manolas dopo gli infortuni dell'ultimo periodo.



Non saranno a disposizione Petagna e Rrahmani. I due giocatori salteranno la trasferta contro la Roma ma con un obiettivo ben preciso: rientrare in gruppo durante la sosta per tornare a disposizione in vista di Napoli-Crotone in programma sabato 3 aprile.