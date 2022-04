Quella di Di Lorenzo è una grossa perdita per il Napoli e per Luciano Spalletti. Nonostante il buon impatto di Zanoli contro l'Atalanta, gli azzurri rinunciano ad uno degli uomini chiave della squadra.



Il terzino destro del Napoli ha riportato una distorsione al ginocchio lo scorso 19 marzo in occasione della sfida contro l'Udinese. Il suo recupero sembra procedere in maniera spedita. Infatti, stando a quanto riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno, si punta a recuperarlo in vista di Napoli-Roma del 18 aprile, saltando così solo il match contro la Fiorentina.