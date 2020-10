Nelle ultime settimane in casa Napoli ne sono successe davvero di tutti i colori. La positività al Covid-19 di Elmas e Zielinski, il caos riguardo la partita contro la Juventus, ma anche l'infortunio di Lorenzo Insigne che faceva presagire al peggio. Il capitano del Napoli ha riportato una lesione del bicipite femorale della coscia sinistra al ventesimo minuto della sfida contro il Genoa



Insigne non si allena ancora sul campo, è fermo in palestra con le terapie. Ma secondo quanto riportato da Repubblica dalla prossima settimana potrà riunirsi al gruppo per lavorare insieme ai compagni. L'obiettivo è il rientro per il derby in trasferta contro il Benevento, in programma domenica 25 ottobre. Se non dovesse farcela per la sfida contro il fratello Roberto, allora il ritorno in campo è previsto per sabato 1 novembre contro il Sassuolo al San Paolo.