Due giorni alla sfida contro l'Inter e non arrivano grandi notizie per il Napoli. Nonostante il campionato sia ormai chiuso, Spalletti ci tiene a chiudere in bellezza. Nel match di domenica dovrà farlo presumibilmente senza Kvaratskhelia, infortunatosi nell'allenamento di ieri. Ecco il report della sessione odierna:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Chiusura dedicata a lavoro tattico. Mario Rui ha fatto intera seduta in gruppo. Zedadka ha svolto allenamento personalizzato in campo e palestra. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma contusivo subìto ieri in allenamento.