Dall'infermeria nasce un po' di preoccupazione per Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli dovrà già rinunciare a Victor Osimhen e spera in un recupero di Politano, uscito malconcio dalla sfida di San Siro contro il Milan.



A loro si aggiunge anche Lozano, che non è sceso in campo nell'ultimo impegno del suo Messico contro la Colombia a causa di un fastidio muscolare alla coscia destra. L'entità del problema, però, ancora non è chiara. Il Chucky è rientrato ieri sera a Napoli dagli Stati Uniti e lo staff medico azzurro lo visiterà sottoponendolo agli esami strumentali solo nella giornata di oggi. La presenza di Lozano domani contro il Torino è in dubbio. Lo riporta oggi il Corriere dello Sport.