Il Napoli perde per infortunio Lorenzo Insigne. L'attaccante italiano dopo uno scatto verticale palla al piede si è fermato mandando la palla a lato e toccandosi il flessore della coscia destra. L'intervento dei medici ha convinto Insigne a provare ancora per qualche minuto, ma alla fine l'esterno ha chiesto il cambio al 29esimo e al suo posto il Napoli ha mandato in campo Politano.