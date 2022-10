Una serata magica quella vissuta dal Napoli che stravince in Olanda contro l'Ajax per 6-1. Tante belle notizie, a partire dal risultato, fino ai cinque giocatori diversi che sono andati in gol.



Tra questi c'è Piotr Zielinski che ha firmato l'1-3 allo scadere del primo tempo. Il polacco non è sceso in campo nella ripresa, è stato sostituito all'intervallo. La nota sul sito ufficiale del club riporta un trauma contusivo al polpaccio destro per Zielinski. Già da domani verranno valutate le condizioni del giocatore.