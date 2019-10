Clamoroso in casa Napoli: Lorenzo Insigne fuori dalla gara con il Genk. Non solo dalla formazione titolare, ma anche dalla panchina: come riporta Sky Sport, infatti, Carlo Ancelotti ha deciso di mandare in tribuna per scelta tecnica il capitano dei partenopei.



Milik-Lozano, salvo sorprese, sarà la coppia offensiva, con Dries Mertens e Fernando Llorente in panchina, ma fuori Lorenzo Insigne. A sorpresa, però, fuori il capitano azzurro.