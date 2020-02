L'attaccante del Napoli Lorenzo Insigne parla a Rai Sport prima della sfida di Coppa Italia con l'Inter: "Dobbiamo fare una grande prestazione. Contro il Lecce non abbiamo certamente fatto il massimo, abbiamo sprecato tanto e c'è rammarico. Ora abbiamo davanti una prova importante, dobbiamo tornare ai nostri livelli e metterli in difficoltà. Questa coppa è importante perché con una stagione così vincere una coppa può essere un traguardo, ora non pensiamo alla finale ma a stasera: c'è una partita da affrontare nel miglior modo possibile per poter puntare alla finale. Penso che non servano Insigne o Callejon o altri, ma solo gioco di squadra come nei primi minuti col Lecce: giocare uniti per portare a casa il risultato, servono tutti e undici i giocatori".