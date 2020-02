Non sarà del match questa sera, ma Lorenzo Insigne sarà comunque pronto per dare man forte ai propri compagni nell'importantissima sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Proprio il capitano del Napoli ha parlato ai microfoni della RAI nel prepartita:



"È una partita importante, perché dopo la stagione che stiamo disputando può essere un grande traguardo vincere la Coppa Italia. Ora non dobbiamo pensare già alla finale, ma che stasera c'è questa partita e dobbiamo affrontarla nel miglior modo possibile. Solo così possiamo arrivare in finale, vincendo appunto la doppia sfida".