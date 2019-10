Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli, ha parlato dopo il pareggio sul campo della SPAL al microfono di Dazn: "Era una grossa opportunità. Siamo un po' dispiaciuti perché volevamo far risultato a tutti i costi. Dobbiamo continuare a lavorare, pensiamo a recuperare le energie perché mercoledì c'è un'altra partita importante. Siamo dispiaciuti, potevamo fare gol. La cosa importante è che siamo rimasti uniti, dando tutto fino alla fine, ma non ci siamo riusciti a segnare".



Sulla posizione: "Io sono a disposizione del mister, in qualsiasi ruolo do il 200% e lavoro per i compagni".



Sull'Atalanta: "Sappiamo di affrontare una buona squadra, sta facendo bene sia in campionato che in Champions League".