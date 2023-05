Capita che due squadre lottino spesso sul mercato per profili simili, capita ancora più spesso che queste due squadre sianoNegli ultimi anni i due club sono stati coinvolti in numerose battaglie per giocatori poi arrivati sotto al Vesuvio o alla Madonnina e, alla vigilia della sessione estiva,La filosofia delle due d’altronde non è troppo distante: ingegnarsi, guardare anche a mercati meno sondati e approfittare delle occasioni. Così è stato per, così è stato per. De Laurentiis e Giuntoli hanno dimostrato come si possa vincere unovendendo a tanto e comprando a poco, Marotta e Ausilio come si possa arrivare in finale dispendendo praticamente zero. Non è dunque un caso che spesso le due dirigenze vengano a collidere sullo stesso giocatore.– Di trattative tra Napoli e Inter sono pieni gli archivi. Tra i due club è ballato per anni il nome di, bandiera azzurra, campione della rinascita partenopea e accostato mille volte ai nerazzurri. I flirt ci sono stati ma il Pocho ha poi preferito l’avventura parigina al Psg.L’esterno lasciò Milano nel gennaio 2020 dopo un anno e mezzo e si accasò in Campania in prestito per 18 mesi per 2,5 milioni di euro, con un riscatto fissato e poi fatto scattare per 19 milioni più 2 di bonus. Ma un altro protagonista dello scudetto è stato a lungo corteggiato dall’Inter. Quelin cui Spalletti aveva visto qualcosa di intrigante e che, non avendolo potuto portare a San Siro, si è poi ritrovato a Napoli. Un matrimonio in ritardo ma con i fiocchi.– Oltre allo slovacco, un altro oggetto del contendere, più recente, è stato. Nella furiosa ricerca interista di un centrale in questa estate, fu testa a testa trae il coreano. Su questi però arrivò per primo Giuntoli. Partito, il Napoli andò senza indugi sul giocatore del Fenerbahce e dimostrò un coraggio che forse mancò agli interisti, beffati nella corsa al centrale del Torino. Poco male, in viale della Liberazione si fecero convincere da Inzaghi a puntare sull’usato sicuroe il resto è storia.– Ma le scaramucce sembrano potersi riproporre anche in futuro. Se su, cercato da entrambe, si è mosso prima il Bayer Leverkusen, sono tanti gli obiettivi su cui, c’è da scommetterci, Inter e Napoli si sfideranno. A partire dalla porta. Se infattidovesse salutare i nerazzurri, assicurandogli una cospicua plusvalenza, il prescelto sembrerebbe essere. Meret ha fatto bene quest’anno ma non convince del tutto e i rapporti con l’Empoli sono ottimi. Tanto più se, come pare, Giuntoli possa essere sostituito proprio da. Un arrivo che incentiverebbe anche un’accelerazione per, cercati, manco a dirlo, anche dall’Inter. Ma sono sempre i centrali difensivi a infiammare le lotte tra questi due club.servirà dunque farsi trovare pronti a ogni evenienza. E ci sono tre nomi che interessano Napoli e Inter. Il primo è quello di, sogno bagnato di entrambi i club con l’Inter che vorrebbe replicare l’operazione Bastoni e potrebbe inserire nell’affare Fabbian. Vive anche piste più esotiche e meno battute: sudell’Union Berlino e sudel Lens, azzurri e nerazzurri vogliono dimostrare ancora di essere loro i più bravi ad anticipare la concorrenza. È sfida aperta, in campo e fuori.