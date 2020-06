: Ha sulla coscienza il gol del vantaggio, ma la sua partita è un crescendo continuo. Prima due parate importanti e poi un lancio perfetto per il contropiede del pareggio siglato da Mertens. Nella ripresa continua a rendersi decisivo e salva il risultato con interventi significativi ed un miracolo a 8' dal termine.Complice del pasticcio con Ospina per la rete del momentaneo 0-1 dell'Inter. Non fornisce la solita spinta, complice l'assenza di un giocatore di copertura come Callejon sulla sua fascia.Gara molto attenta praticamente a uomo su Lautaro. Riesce a vincere tutti i duelli contro l'argentino e non solo. Nel secondo tempo si rivela insuperabile, in particolar modo nel gioco aereo.Duello fisico con Lukaku. Sportellate per tutti i 90' e riesce ad avere la meglio arginando il numero 9 nerazzurro.A sorpresa in campo al discapito di Mario Rui. Gioca sulla fascia mancina a piede invertito e soffre la buona condizione di Candreva.Prende il posto dal 1' del match winner dell'andata, Fabián Ruiz, ma non riesce a incidere. Una partita timida la sua in entrambe le fasi. (Dal 65'Cerca di mettersi subito in moto appena entrato in campo mettendo in mostra le sue qualità. Tiene però troppo palla quando non dovrebbe e rischia di regalare il gol dell'1-2 all'Inter).Su di lui c'è francobollato Eriksen. Riesce a giocare pochi palloni rispetto al solito, ma il secondo tempo cala la pressione ed emerge maggiormente.Gli manca il guizzo. Partita anonima per lui, senza creare grossi pericoli con le sue indiscutibili qualità. (Dall'85').Molto vivo fin da subito. Mette spesso in difficoltà Young e lo costringe al fallo del possibile doppio giallo già alla mezz'ora (non sanzionato da Rocchi). (dal 65'Il suo ingresso serve a garantire maggior copertura sulla destra e riesce a dare il suo contributo).Decisivo nell'azione del gol del pareggio. Vola via palla al piede da metà campo fino all'area di rigore avversaria e ha la lucidità necessaria per servire Mertens solissimo a pochi passi dalla porta. (Dall'85')."Ciro" è nella storia più che mai. 122 gol con la maglia del Napoli, nessuno come lui. Sfrutta con freddezza l'occasione regalatagli da Insigne e punisce così l'Inter. La sua rapidità e freschezza fisica infastidiscono spesso i nerazzurri anche in fase di costruzione. (dal 74'.).Partenza schock con lo svantaggio arrivato dopo soli 2 minuti di gioco. Difesa ballerina all'inizio, atteggiamento troppo timido in campo. Ma con il passare dei minuti ritorna il Napoli di Gattuso, quello compatto visto proprio a San Siro nella gara d'andata. Primo obiettivo centrato da allenatore del Napoli, ora c'è la finale di Coppa Italia da vincere.