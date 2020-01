Capitolo rinnovi in casa Napoli: ne parla il Corriere dello Sport, "Poi toccherà, di nuovo, a Zielinski e a Milik, in verità ai rispettivi manager, con i quali ci sono stati appuntamenti sul finire del vecchio anno ed altri ancora ne verranno fissati tra un po’: il tandem polacco va in scadenza tra diciotto mesi e dunque il braccio di ferro rischia di diventare prepotente, però il Napoli è deciso ad accontentarli, nonostante sia caduta la possibilità di introdurre clausole di rescissione da cento milioni di euro, eventualità che non piace ai procuratori del centrocampista e dell’attaccante. E quindi bisognerà ricominciare, anche se non daccapo, avendo gli uni e gli altri ben chiare le proprie volontà: però si procede per arrivare ad una conclusione della trattativa che contribuisca a togliere pensieri e distrazioni a chiunque".