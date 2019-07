Secondo la Gazzetta della Sport, il Napoli non molla la pista con James Rodriguez, anche se l’Atletico Madrid ha complicato i piani: "C’è bisogno di dare certezze al fantasista colombiano, che ha anche il problema di dover iscrivere la bambina a scuola. Nei giorni scorsi una persona vicina a James è andata a visionare qualche scuola a Napoli, ma lo ha fatto pure a Madrid come ha rivelato la ex moglie Daniela Ospina. Il club azzurro si è affidato al potente agente Jorge Mendes, vedremo se riuscirà a convincere il Real che quella del Napoli è la miglior offerta anche se punta a pagamenti dilazionati e formule che non prevedano l’immediata cessione"