Jorginho sarà un giocatore del Manchester City come racconta il Corriere dello Sport: "Nelle casse del Napoli pioveranno milioni: intorno ai 50 di base più 5 di bonus. Cosa manca? Pochissimo, quasi nulla: siamo allo scambio dei documenti e alla definizione della base variabile, ma ormai l’affare è blindato. E il mercato azzurro è pronto a decollare insieme con il suo regista. Sarà come sempre il campo a dire cosa significherà la separazione da Jorginho, uno dei pilastri dello schema di Sarri, ma la certezza è che dal punto di vista monetario la plusvalenza sarà mostruosa. La terza dell’era De Laurentiis dopo quelle relative a Higuain (+50 milioni) e Cavani (+47 milioni): acquistato per 9 milioni di euro tra la sessione invernale 2014 e la successiva (comproprietà e poi riscatto della seconda metà), il brasiliano d'Italia andrà via per circa 55 milioni. Ovvero: più 46 milioni a bilancio"