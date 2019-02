Secondo Tuttosport: "Il questore De Iesu è in contatto con i dirigenti della Digos per non lasciare nulla al caso in vista della sfida, arriveranno anche circa mille tifosi juventini e per i quali è stato riaperto il settore ospiti. Un bel problema, per tutta una serie di ragioni. La prima riguarda l’umore dei tifosi del Napoli, ai quali fu impedita la trasferta nella gara d’andata: la mancata reciprocità li ha mandati su tutte le furie. Il sistema di vendita dei tagliandi, che apparentemente ha penalizzato il club azzurro: senza tessera del tifoso, i sostenitori del Napoli possono acquistare i biglietti solo se residenti in Campania. Le frange di tifosi bianconeri residenti in Campania sono numerose e potrebbero acquistare (senza tessera del tifoso) - non riuscendo ad entrare in possesso di uno dei mille ticket nella disponibilità della Juve -, biglietti di settori affollati da una popolazione azzurra. L’attenzione delle forze dell’ordine si concentrerà soprattutto sulle vie d’afflusso per scongiurare episodi di violenza da parte dei cosiddetti “cani sciolti”, pronti a scagliarsi contro qualche gruppetto di tifosi della Juventus, provenienti dalla provincia con mezzi propri"