Una sconfitta rumorosa. La Juve ieri ha perso, ai rigori, la finale di Coppa Italia con il Napoli, in quella che è stata la seconda sconfitta in una gara secca, che assegna un trofeo, per Sarri in bianconero. Social scatenati sia per il ko juventino che per il trionfo di Gattuso. Tanti i messaggi e molta ironia sul web, tra foto di Sarri che esulta con la tuta del Napoli e frasi provocatorie: “Dov’è il triplete?’, “Danilo come Zaza”, “Ronaldo è a Roma e aspetta ancora di tirare il rigore” e tante altre.



