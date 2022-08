Il Napoli scende oggi in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per affrontare la Juve Stabia in amichevole. Ingresso gratuito per i tifosi che potranno vedere per la prima volta tutti i nuovi acquisti tutti in campo (eccetto Kvaratskhelia e Kim che hanno giocato già domenica contro il Monza).



Spalletti dà spazio a Sirigu tra i pali. Difesa a quattro con Zanoli e Olivera sulle fasce, mentre la coppia dei centrali difensivi sarà composta da Ostigard e Juan Jesus. Ndombele ed Elmas nel centrocampo a due. Politano e Ounas saranno gli esterni offensivi, mentre Raspadori agirà alle spalle di Simeone.



NAPOLI (4-2-3-1): Sirigu; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Elmas; Politano, Raspadori, Ounas; Simeone. All. Spalletti.