Il primo big match. Napoli-Juventus è la seconda partita in programma per la terza giornata di Serie A: fischio d'inizio alle 18 al Maradona, arbitra Irrati di Pistoia, Come sempre Calciomercato.com vi offre tutti gli episodi da moviola.





Napoli-Juventus: Irrati di Pistoia; Passeri-Costanzo; Ayroldi; Mariani; Meli.



48' - Palla in profondità per Osimhen, Sul cross basso Chiellini devia in angolo toccando il nigeriano, ma è spalla contro spalla.



40' - Osimhen lanciato sulla fascia destra, il guardalinee prima alza la bandierina e poi la abbassa inspiegabilmente.



38' - Politano punta Rabiot ma viene fermato dal francese col gomito alto: l'attaccante azzurro resta a terra toccandosi il volto, per Irrati è tutto regolare. ma il fallo con giallo ci stava.



33' - Proteste del Napoli per un fallo di Kulusevski su Anguissa: niente giallo per Irrati, solo fallo.​



31' - Duro intervento di Elmas ai danni di Kulusevski: cartellino giallo ai danni del macedone.