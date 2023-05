Otto giorni fa De Laurentiis, durante i festeggiamenti scudetto post Napoli-Fiorentina, parlava del desiderio di avere in squadra un calciatore giapponese e uno americano (per questioni di visibilità della sua squadra, appunto, in Giappone e in America). Il primo profilo potrebbe corrispondere a Dachi Kamada, centrocampista dell'Eintracht Francoforte che a fine stagione sarà svincolato e sul quale c'è l'interesse di tanti club internazionali.



Tra le squadre ecco proprio il Napoli, dunque. C'è però il Milan in forte pressing ma non è l'unico ostacolo che sembra incontrare De Laurentiis. Stando a quanto racconta il Corriere dello Sport, infatti, gli agenti del calciatore sono pronti a chiedere 4-5 milioni di ingaggio a stagione. Una cifra ben al di sopra della linea attuata dal Napoli del tetto posto a 3,5 milioni al massimo.