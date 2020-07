Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato Orestis Karnezis. Questa l'intervista al portiere del Napoli:- "Dopo lo stop stiamo vivendo un calcio diverso, qualcosa di mai visto. Noi giocatori cerchiamo di essere tutti a disposizione per chiudere al meglio la stagione. Stiamo facendo bene, siamo tra le poche squadre che ha fatto punti importanti".- "Sarà una partita speciale per me, ho lasciato un pezzo del mio cuore lì, ma ora sono a Napoli e vogliamo vincere".- "Cerchiamo di fare sempre meglio partita dopo partita. A volte, però, non tutto ci riesce come vorremmo. Il momento è particolare, si gioca ogni tre giorni ed è difficile. Ma non dobbiamo rilassarci".- "È una partita importantissima, ma non possiamo pensare solo a quella dato che ci sono altre gare di campionato e rischiamo di mettere in campo brutte prestazioni. Comunque loro non vivono un momento bellissimo e in queste condizioni può succedere qualsiasi cosa".- "Kostas è tra i migliori difensori in Italia, con la Roma lo ha dimostrato ampiamente. Nell'1 contro 1 è insuperabile. Spero faccia di nuovo quanto fatto con la Roma contro il Barcellona".- "Alex è giovane, però già molto serio e maturo. È un portiere di scuola italiana, si vede. Può fare una grande carriera, dipende solo da lui. Il rapporto tra noi tre portieri è ottimo, ci aiutiamo l'uno con l'altro. Anche Ospina è un grande portiere, molto bravo con i piedi".- "La squadra era abituata a giocare in un certo modo prima dell'arrivo di Ancelotti. Poi è arrivato lui, con le sue idee. Però sono i risultati che contano e questa squadra è costruita per giocare con il 4-3-3".- "La prima volta che lo vidi a Udine rimasi impressionato. Ha delle qualità da top player. A Napoli ha fatto molto bene, ma può fare ancora meglio e dimostrare di essere un campione".- "Fortissimo anche lui, dà tutto per la squadra. È generoso ed importante per il Napoli".- "Un giocatore di grande livello, farà una carriera importante".- "In squadra ci aiutiamo tutti, chiunque sta facendo un gran lavoro. Questo è sicuramente tra i gruppi migliori con cui sono mai stato".- "Un fenomeno, furbo e sveglio dentro l'area. Può tirare fuori all'improvviso una giocata e creare l'occasione da gol dal nulla. I numeri parlano per lui e fare ciò che ha fatto dimostra le qualità che ha".- "Mi piace perché è preparato, ha idee chiare e con il suo staff si impegna tanto. Credo che diventerà tra gli allenatori migliori d'Europa".- "Ha un bel passo e qualità importanti per andare a giocare in un club prestigioso. Gli manca solo questo salto di qualità".- "Questa città ha la passione per il calcio, vive per il calcio. Tutti ti vogliono bene e non esiste nulla di più bello per un calciatore che sentirsi amato".- "È stata una serata indimenticabile. Mi dispiace non aver potuto festeggiare con tutti i tifosi normalmente".