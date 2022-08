Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione. Con l’addio di Ospina, mentre Meret che non riesce a garantire serenità c’è bisogno quanto prima di trovare un nuovo numero uno tra i pali.



Il principale indiziato è Kepa. L’estremo difensore del Chelsea è un obiettivo concreto, la trattativa è anche in fase avanzata tra il Napoli e i Blues. Spunta un nuovo indizio che vedrebbe il basco sempre più lontano dall’Inghilterra è vicino al Vesuvio. Sul sito officiale del Chelsea, infatti, nella sezione della rosa non figura più lo stesso Kepa. Un indizio di mercato? Il Napoli potrebbe essere veramente molto vicino al suo nuovo portiere.