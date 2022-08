Il Napoli viaggia spedito sul mercato, l'obiettivo numero uno per la porta è Keylor Navas. Il portiere costaricano è in uscita dal PSG, che vuole liberarsi di un ingaggio pesante e soprattutto vuole rendere Donnarumma protagonista assoluto.



Manca ancora l'intesa sulla parte economica. Stando a quanto riporta Repubblica.it, però, il Napoli è pronto a coprire il 30% dell'ingaggio di Keylor Navas. Il portiere ha già detto sì al trasferimento, le due società sono al lavoro per completare l'affare.