Il Corriere dello Sport fa il punto sulla questione portiere in casa Napoli, con quella che è l'ultima suggestione di mercato: "Keylor Navas ha trentuno anni (trentadue a dicembre), è una tentazione, una ipotesi, è una opzione da tener presente, consapevole che c’è un mercato per il momento paralizzato e comunque prossimo ad agitarsi ovunque, pure nelle aree di rigore, dove una serie di portieri attendono di scoprire il proprio destino. Nell’elenco del Napoli, Keylor Navas ci è entrato recentemente, nel momento stesso in cui è stato allargato il panorama di possibilità, e con la certezza che varie cose capiteranno, in breve. Uomo gradito a chiunque, dalla presidenza allo staff tecnico"