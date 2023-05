Dopo una stagione strepitosa con la maglia del Napoli, Kim potrebbe già dire addio. C'è la clausola che pesa tanto, con poco meno di 60 milioni un club come il Manchester United può portarlo in Premier League. Situazione anche in una fase già ben avviata, come racconta Il Mattino: gli intermediari hanno già convinto Kim ad accettare lo United e mancherebbero solo i dettagli per il passaggio del sudcoreano in Inghilterra.