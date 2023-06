Kim è pronto per dire addio al Napoli. Il miglior difensore dell'ultimo campionato di Serie A è reduce da un solo anno con la maglia azzurra e già si ritrova con le valigie in mano. "Colpa" della clausola rescissoria fissata sulla firma del contratto. Clausola che il Bayern Monaco è pronto a pagare, facendo così incassare al Napoli quasi 60 milioni di euro.



Dalla Germania arrivano delle novità. Infatti, secondo quanto riportato dalla Bild, ci sarebbero già stati dei contatti in videochiamata tra il neotecnico del Bayern, Tuchel, e lo stesso Kim. Nessun incontro di persona, ma il difensore sudcoreano è in cima alla lista dei desideri del club tedesco.