Il Corriere della Sera riporta alcune parole di Kalidou Koulibaly pronunciate ai suoi compagni dopo Inter-Napoli: "Mercoledì sera l’insofferenza agli ululati razzisti gli ha offuscato ogni barlume di lucidità. Gli ha tolto la ragione, gli ha mosso le mani. Lo ha indotto ad applaudire l’arbitro. E nell’istante in cui lo ha fatto, si era già reso conto che la luna di San Siro diventava rossa. Di rabbia e di regolamento. «Ho perso il controllo», ha detto subito dopo a chi lo accompagnava sotto la doccia. Da dieci giornate giocava in diffida, e per chi come lui deve metterci anche il fisico oltre la tecnica per fermare gli avversari, non è scontato eludere il cartellino. Ma contro i buu proprio non ce l’ha fatta. Perché anche stavolta era andato da Mazzoleni, così come fece due anni fa con l’arbitro Irrati durante Lazio-Napoli, per chiedere la sospensione della gara. «Mi dispiace — ha detto a fine partita all’allenatore e ai compagni — Non dovevo lasciarvi da soli»"