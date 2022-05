Dopo aver chiuso due colpi a parametro zero di livello internazionale come quelli di Christensen e Kessie,di piede mancino che possa raccogliere l’eredità di Piquè.Nei giorni scorsi il club blaugrana ha sondato il terreno con l’agente Ramadani, primi contatti per capire la fattibilità dell’operazione.Il Barcellona ha memorizzato quella che è la richiesta per Kalidou, ci sono buone possibilità di aprire una trattativa. Ramadani è atteso a Castel Volturno a metà della prossima settimana per fare il punto della situazione sul forte difensore senegalese.