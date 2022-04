Ilcade in casa con la Fiorentina, al termine della partitaè intervenuto a Dazn: "Oggi abbiamo iniziato bene la partita e messo tutte le energie giuste per andare avanti. Il gol preso ci ha fatto un po' male, ma per tutta la gara abbiamo dimostrato di stare in partita e ci abbiamo sempre creduto. Peccato che abbiamo preso questi gol in contropiede, però penso che abbiamo dato tutto. Dobbiamo lavorare, perché sono quattro-cinque partite che prendiamo sempre gol e questo ci condiziona davanti. Davanti creiamo le occasioni, però non facciamo gol. Dietro dobbiamo essere solidi, vedo che dietro non diamo la solidità e la fiducia che serve davanti e questo mi dispiace tanto".- "Sì, ma è giusto così perché volevamo vincere a tutti i costi questa partita. Sappiamo che la Fiorentina è una squadra forte che crea tante occasioni, anche se da tanto non vinceva. Dopo l'1-1 volevamo fare subito il secondo gol perché eravamo veramente in una buona dinamica, peccato che non l'abbiamo fatto e abbiamo subito altri gol, ma la stagione è ancora lunga e ancora ci credo. Mancano ancora sei partite e può succedere di tutto, ma è vero che dobbiamo vincere le gare in casa come facciamo fuori. Abbiamo perso tanti punti al Maradona e questo i tifosi non lo meritano".- "C'è tanta rabbia, perché volevamo vincere questa partita a tutti i costi. Siamo delusi, ma dobbiamo mettere questa sconfitta da parte. Dobbiamo andare avanti perché lunedì prossimo abbiamo una grande partita contro la Roma. Non è ancora finita, ci credo fino alla fine: siamo a pari punti con l'Inter e vediamo cosa farà il Milan. Però non dobbiamo vedere gli altri, dobbiamo fare come a inizio stagione e vedere partita dopo partita. Penso che questo è il cammino che dobbiamo fare".- "Gli vogliamo tutti bene, è un giocatore che ci ha dato tanto. A me ha fatto crescere tantissimo e ancora oggi parliamo e ci mandiamo i messaggi. E' una persona buonissima, i tifosi del Napoli lo sanno e per questo gli hanno dato il giusto tributo. E' una persona che merita e per questo gli auguro il meglio e lo ringrazio per l'aiuto che mi ha dato quando sono arrivato a Napoli. Penso che ha ancora un pezzo di Napoli nel cuore".