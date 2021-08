Il prezzo si è abbassato, ma resta comunque alto. Dai 100 milioni di euro richiesti prima della pandemia ai 50 post covid, il costo di Kalidou Koulibaly si è dimezzato ma, visto il momento, è da top. Il centrale del Napoli non è incedibile, per questo Aurelio De Laurentiis ha attaccato l'etichetta col prezzo sulla maglietta del centrale senegalese ma, fin qui, nessuno è arrivato a quanto richiesto.



TENTATIVO PSG - Il Paris Saint-Germain, protagonista assoluto del mercato, ha chiesto informazioni e fatto recapitare al suo agente un'offerta che non ha soddisfatto il Napoli: 35 milioni di euro. Troppo pochi per i partenopei, che non si schiodano dai 50 milioni di euro. E il giocatore che ne pensa? Una nuova avventura, in una squadra come il Psg, lo affascina, ma allo stesso tempo non farà battaglie per lasciare il Napoli, in quanto si trova bene nel club e in città. Tanto che, nelle idee di DeLa, dovesse restare, c'è anche il rinnovo... ma al ribasso.



ALLA INSIGNE - Sì, come per Lorenzo Insigne, che il contratto ce l'ha in scadenza nel 2022, il patron degli azzurri vuole sì rinnovare il contratto di Koulibaly, in scadenza nel 2023, ma abbassando l'attuale ingaggio. Attualmente il 26 del Napoli percepisce 6 milioni di euro a stagione, il più alto della rosa, con De Laurentiis che vorrebbe diminuirlo, scrive il Corriere dello Sport, con una spalmatura fino al 2025, aggiungendo magari qualche bonus. Il Psg bussa alla porta ma non la sfonda, il Napoli gioca al ribasso. E Koulibaly osserva...