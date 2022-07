Il Napoli dice addio a Kalidou Koulibaly che entro la giornata di domani potrà diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. Già nella giornata di ieri i Blues e il club azzurro avevano trovato un principio di accordo e in questi istanti i legali del presidente De Laurentiis hanno dato il via libera alla cessione.



VALUTAZIONE E CIFRE - L'affare frutterà al Napoli circa 40 milioni di euro fra parte fissa e bonus (38+2 di bonus), mentre Koulibaly andrà a percepire circa 10 milioni di euro annui per i prossimi 5 anni a Londra. Il centrale senegalese è già pronto a volare a Londra dove è atteso già nella serata di oggi, mentre domani sono previste le visite mediche di rito.