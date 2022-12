Come ad ogni Capodanno, impazzano gli avvertimenti delle forze dell'ordine a non esagerare con i festeggiamenti e, soprattutto, con i botti. L'ultimo in ordine cronologico è quello lanciato dai Carabinieri di Reggio Emilia che hanno ammonito a non utilizzare la cosiddetta “bomba Kvara”.



Con un comunicato, l’arma ha raccomandato di stare lontano da questo esplosivo, composto da un miscuglio illegale e fuorilegge di 500 grammi. Come in passato, quando i botti più pericolosi portavano i nomi dei calciatori del Napoli, da Cavani a Higuain, anche quest'anno è stato il georgiano il personaggio scelto per accompagnare questo prodotto da evitare per salutare il 2022 in modo sereno.